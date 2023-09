Umrl je šef zloglasne mafijske organizacije Cosa Nostre

Preden so prvega moža Cosa Nostre aretirali v zasebni kliniki v Palermu januarja letos, se je ta uspešno skrival vse od leta 1993, poroča CNN. Europol ga je uvrstil med najbolj iskane ljudi v Evropi, iskali pa so ga mnogi a brez uspeha. Policija ga je aretirala 16. januarja letos, ko je obiskal kliniko v Palermu, kjer se je zdravil pod lažno identiteto. V zaporu v L'Aquili je nadaljeval zdravljenje za raka, nakar so ga avgusta premestili v lokalno bolnišnico, kjer se je v zadnjih dneh njegovo stanje izrazito poslabšalo.

Messina Denaro je bil obtožen na dosmrtno zaporno kazen zaradi številnih zločinov, zlasti zaradi zločina storjenega leta 1992, ko je naročil umora dveh tožilcev, sicer znanih borcev proti mafiji, Giovannija Falconeja in Paola Borsellina. Zadnjo dosmrtno kazen je prejel leta 2020 zaradi bombnih napadov v Milanu, Firencah in Rimu ter zaradi umora in mučenja komaj 11-letnega fantka, ki je pričal proti Cosa Nostri. Ker pa se je uspešno skrival in bežal skoraj 30 let, je bil najdlje skrivajoči se ubežnik zloglasne mafije. Njegova aretacija je prinesla olajšanje za žrtve njegovih napadov, sam pa je ves čas vztrajal, da je nedolžen. V intervjujih po aretaciji je celo zanikal, da bi bil kdajkoli član Casa Nostre.

Pri aretaciji v kliniki Maddalena je sodelovalo več kot 100 pripadnikov karabinjerjev, zasegli so več kot tri milijarde premoženja, ki je pripadalo njegovim tovarišem, sorodnikom in sodelavcem ter aretirali še veliko drugih ljudi.