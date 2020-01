Umrl je omanski sultan, nasledil ga je bratranec

Kabus bin Said al Said je umrl v 80. letu starosti, poročajo omanski državni mediji. Državo Oman je vodil od leta 1970 in se tako v zgodovino zapisal kot bližnjevzhodni voditelj z najdaljšim obdobjem vladanja. Na položaj je prišel, potem ko je z državnim udarom odstavil lastnega očeta. Pri prevzemu oblasti pa so mu pomagale britanske oblasti. Oman je bil namreč nekdanja britanska kolonija. Premoženje preminulega sultana ocenjujejo na okoli 630 milijonov evrov.

Leta 2015 so mu diagnosticirali raka črevesja. Sledilo je dolgotrajno zdravljenje. Decembra lani so v javnost prišle informacije, da zdravljenje ni bilo uspešno in da so mu šteti dnevi. Z zdravljenja v Belgiji se je tako vrnil v Oman, saj je želel umreti na domačih tleh.

V Omanu so razglasili tridnevno žalovanje za nekdanjim voditeljem.