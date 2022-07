Umrl je ustvarjalec kultne mange Yu-Gi-Oh!

Ob smrti Kazukija Takahašija je japonsko podjetje Konami, ki distribuira igralne karte Yu-Gi-Oh! izrazilo žalost in obljubilo, da bodo v podjetju še naprej ohranjali tradicijo in izdajali izdelke iz franšize, poroča CNN. "Zelo smo hvaležni, da je bilo čudovito vesolje Yu-Gi-Oh! usvtarjeno. Naše misli so v teh težkih časih z njegovimi prijatelji in družino."

Izrekom sožalja se je pridružilo tudi ameriško podjetje Marvel Entertainment, ki je zapisalo, da je vizionarski manga ustvarjalec njihovo podjetje počastil z izjemno domišljijo. Na družbenih omrežjih pa so se oglasili tudi številni oboževalci.