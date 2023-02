Umrl je zadnji komunistični voditelj Vzhodne Nemčije

Položaj v najvišjem vodstvu Vzhodne Nemčije se je Modrowu izmikal, dokler ni novembra 1989, nekaj dni po padcu berlinskega zidu, postal predsednik vlade. Ko so v začetku decembra odstopili Egon Krenz in njegov politbiro, je Modrow postal vodilna politična osebnost Vzhodne Nemčije. Vendar komunisti niso mogli več odločati sami. Naslednji mesec je pristal na delitev oblasti z vse glasnejšo opozicijo in ob naraščajočih nemirih prestavil prelomne prve svobodne volitve v Vzhodni Nemčiji na marec 1990.

Čeprav so prodemokratična zborovanja pozivala k združitvi, so komunisti sprva govorjenju o združitvi nasprotovali. Februarja 1990 pa je Modrow pozval k pogovorom z Zahodno Nemčijo o morebitni "združeni domovini", ki bi bila neodvisna od vojaških blokov in bi jo vodil skupni parlament v Berlinu.

Modrow je vodil volilno kampanjo komunistov, Stranke demokratičnega socializma, vendar njegova osebna priljubljenost ni bila dovolj, da bi preprečila, da bi se s 16-odstotno podporo uvrstili šele na tretje mesto med najmočnejšimi strankami. Zmagalo je zavezništvo konservativnih strank, ki se je zavzemalo za hitro združitev in ga je podpirala vlada zahodnonemškega voditelja Helmuta Kohla. Nemčija se je pod Kohlovim vodstvom in kot članica Nata znova združila 3. oktobra 1990, manj kot leto dni po padcu berlinskega zidu.

Modrow je nato postal poslanec združenega parlamenta, v katerem je sedel do leta 1994, in častni predsednik postkomunistične stranke PDS – predhodnice današnje opozicijske Leve stranke. Med letoma 1999 in 2004 je bil tudi poslanec Evropskega parlamenta.