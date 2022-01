Umrl, ko je reševal šestletno hčerko

Po navedbah prič je bila deklica v napihljivem čolnu, ko je začel pihati veter in povzročil valove, ti pa so čoln z deklico odnesli od obale. 49-letni Branko Radulović je v oblačilih skočil v vodo, da bi jo rešil. Na plaži se je takrat nahajal tudi 70-letni Michael Napper , ki je med igro z vnuki videl Radulovića, kako gre v morje, in odšel za njim. "Preden sem prišel do njega, je njegova hčerka že skočila v vodo in bila v njegovem naročju, on pa jo je poskušal rešiti. Bil je v globoki vodi," je povedal in dodal, da so čoln močan veter in valovi odnesli na odprto morje, kljub temu pa mu je uspelo deklico rešiti na desko za plavanje.

"Ko sem prišel do njega, je bil že pod vodo. Potem je njegovo telo naplavilo. Prijel sem ga za hlače in ga obrnil, da ni imel obraza pod vodo. Bil je v nezavesti, ko so ljudje, ki so bili na plaži, izvlekli iz morja njega in njegovo hčer," je dodal. "Žal mi je, da do njega nisem prišel prej," je še povedal. Na plažo so prišli tudi zdravniki, da bi pomagali očetu in hčerki, a 49-letnika niso uspeli rešiti.

"Umrl je junaško, ko je rešil svojo Laro iz morja", "Šokirani smo, a vemo, kako zelo je ljubil svojo najljubšo punco in da ni ničesar, česar ne bi storil zanjo", "Zanjo si dal svoje življenje in s tem pokazal, za kaj si živel," so le nekatera sporočila bližnjih pokojnemu Raduloviću, poročajo mediji.

Eden od reševalcev Daniel Willetts je povedal, da so se v Južni Avstraliji v šestih tednih zgodile štiri utopitve. Posebej je opozoril na uporabo napihljivih igrač v morju. "Zato ljudi pozivamo, naj svojih igrač za bazen ne nosijo na plažo," je dejal. "Če se znajdete v nenadnem vetru z obale, vas bo odneslo na morje in znašli se boste v težavah," je opozoril. Ljudi je pozval, naj bodo v prihodnjih tednih še posebej previdni. "S prihajajočim vročim vremenom in šolskimi počitnicami bodo plaže bolj obremenjene," je dodal.