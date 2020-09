Umrl kuvajtski emir Sabah al Ahmed al Sabah

Z nafto bogati dedni monarhiji ob Perzijskem zalivu je vladal od leta 2006, zunanjo politiko pa je oblikoval že zadnjih 50 let. Znan je bil tudi kot "dekan arabske diplomacije" zaradi prizadevanj po obnovitvi odnosov z državami, ki so med Zalivsko vojno, ki se je začela z iraškim napadom na Kuvajt, podprle Irak. Pogosto je posredoval v regionalnih sporih, pod njegovim vodstvom se Kuvajt ni vpletel v sirsko državljansko vojno, namesto tega so organizirali več donatorskih konferenc za humanitarno pomoč.

Kuvajt je dedna monarhija oziroma emirat, ki mu vlada emir dinastije al Sabah. Dinastija državi vlada že zadnjih 260 let. Emir ima v svojih rokah ogromno pooblastil, med drugim imenuje vlado, ima pravico do razpustitve parlamenta in sklica volitev. Država ima šeste največje zaloge nafte na svetu in velja za tesnega ameriškega zaveznika.