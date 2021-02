Umrl legendarni konservativni radijski voditelj Rush Limbaugh

Vzpon Limbaugha na sam vrh poslušanosti radijskih oddaj v ZDA je omogočil preklic tako imenovane doktrine poštenosti leta 1987, ki je odpravil zahtevo, da radijske in televizijske oddaje pošteno in enakopravno predstavijo stališča za in proti. To je z leti pripeljalo do tega, kar imamo danes - prevlado mnenj nad poročevalskimi dejstvi in nezanesljive, a privlačne novice.

Limbaugh je podajal svoja mnenja na način, ki je odlikoval tudi Trumpa - s samohvalo, šopirjenjem, nesramnostmi in vedno brez opravičil za laganje, žalitve in zavajanja, razen ko so ga udarile po žepu tožbe. Milijone je s tem navdušil, milijoni so ga zasovražili, sam pa je vse bolj bogatel.

V 90. letih prejšnjega stoletja je postal blagovna znamka, ko je nacionalno radijsko slavo razširil na izdajanje knjig, govore in televizijsko oddajo. Ameriška levica je skušala opozarjati na rast desnih radijskih komentatorjev, kot je bil Limbaugh, vendar pri tem ni imela uspeha, saj dejstva niso bila "seksi".

Vplival na republikanske predsednike in kongresnike

Leta 1992 je Limbaugha pohvalil tudi nekdanji predsednik ZDA Ronald Reagan, ki mu je napisal, da naj ga ne skrbi, če ga imajo liberalci za najbolj nevarnega človeka v Ameriki. "Enako so rekli tudi zame, zato nadaljuj z dobrim delom," mu je sporočil Reagan.

Limbaugh je imel največ poslušalcev in denarja v času demokratskih predsednikovBilla Clintona in Baracka Obame, ki ju je neusmiljeno kritiziral. Limbaugh je s svojo retoriko pomagal k rasti Newta Gingricha in njegove konservativne ideologije Pogodba z Ameriko in zmagi tovrstne miselnosti na kongresnih volitvah 1994.

Vplival je tudi na republikanske predsednike in kongresnike, ki so omahovali v vojni proti vsemu, kar je po njegovem narobe z Ameriko - temnopoltimi aktivisti, homoseksualci, splav, pravice živali, brezdomcev, okoljevarstveniki, umetniki in feministkami, za katere je skoval izraz "femi-nacistke".