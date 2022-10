Umrl 'najbolj umazan človek na svetu'

Iranec, ki je bil označen za "najbolj umazanega človeka na svetu", je umrl v starosti 94 let, le nekaj mesecev po tem, ko se je prvič po 60 letih okopal. Kar pol stoletja je Amu Hadži zavračal uporabo mila in vode, ker se je bal, da bo zaradi tega zbolel. Zaradi neustrezne higiene je imel telo prekrito z gnojem, njegove prehranske navade pa so vključevale pokvarjeno meso in vodo, ki jo je pil iz pločevinke za olje.

Amu Hadži, ki je živel v južni provinci Fars, se je desetletja uspešno izogibal poskusom vaščanov, da bi očistili. Toda pred nekaj meseci je pritiskom podlegel in se okopal, nedolgo zatem pa je zbolel in umrl. Njegov najljubši obrok je bilo meso ježevca, živel pa je v zidani baraki, ki so mu jo zgradili sosedje v vasi Dedžga. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V intervjuju, ki ga je z njim opravil Tehran Times leta 2014, je pojasnil, da so njegove nenavadne odločitve posledica "čustvenih travm", ki ga spremljajo že iz otroštva. Sosedi pravijo, da je bil strasten kadilec, saj so ga večkrat videli, kako kadi več kot eno cigareto hkrati. Hadži ni za seboj pustil nobenega družinskega člana, vendar je bil v vasi kljub slabi higieni ljubljen. Njegova slava se je razširila, ko so družbena omrežja preplavile njegove slike, kako kadi pipo, napolnjeno z živalskimi iztrebki. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke