Umrl najbolj znan indijski poslovnež, v Mumbaju dan žalovanja

"Z globokim občutkom izgube smo se poslovili od Ratana Navala Tate, resnično izjemnega voditelja, ki je s svojim neizmernim prispevkom oblikoval ne le skupino Tata Group, temveč tudi samo strukturo indijskega naroda," je povedal predsednik koncerna Tata Group Natarajan Chandrasekaran.

Indijski premier Narendra Modi je v odzivu zapisal, da Tato ceni zaradi stabilnega vodenja enega od najstarejših in najbolj prestižnih indijskih podjetij. Označil ga je za vizionarskega poslovnega vodjo, sočutno osebo in izjemno človeško bitje.

Tata se je rodil leta 1937 v Mumbaju. Pozneje je delal v ZDA in se na prošnjo babice, ki ga je vzgajala, vrnil v domovino. Pomagal je pri razvoju perspektivnega družinskega podjetja, ki ga je prevzel leta 1991 v obdobju obsežnih reform, s katerimi se je indijsko gospodarstvo odprlo svetu.

Skupino Tata Group je vodil 21 let in v njen razvejeni portfelj hčerinskih družb med drugim dodal prestižni britanski znamki avtomobilov Jaguar in Land Rover.

Znan je bil tudi po svojem humanitarnem delu.

V Mumbaju so danes razglasili dan žalovanja.