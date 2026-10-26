Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Umrl najmlajši svetovni prvak v igri League of Legends

Helsinki, 26. 10. 2026 20.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Lauri "Cyanide" Happonen

V starosti 31 let je umrl Lauri "Cyanide" Happonen, znan predvsem v svetu navdušencev računalniške igre League of Legends. Vzroka njegove smrti niso razkrili.

Finec Lauri "Cyanide" Happonen je leta 2011 pri le 16 letih postal najmlajši svetovni prvak v priljubljeni računalniški igri League of Legends (LOL). Šlo je za sploh prvo svetovno prvenstvo v tej igri, na katerem je nastopil kot del ekipe Fnatic. V finalu so z 2:1 premagali ekipo aAa, poroča portal Game Daily.

Happonen je ostal najmlajši zmagovalec prvenstva v tej računalniški igri. Portal Strafe izpostavlja, da je to še vedno edini naslov svetovnih prvakov, ki ga je na tekmovanju osvojila evropska ekipa.

Leta 2013 se je nato najstnik prebil do polfinala svetovnega prvenstva, v letih 2013 in 2014 je osvojil tri naslove evropskega prvaka, leta 2015 pa je nato zapustil ekipo Fnatic in končal tekmovalno kariero. Kasneje se je posvečal spletnemu prenašanju iger v živo, t. i. streamanju.

Tik pred smrtjo se je sicer znova pojavil v središču pozornosti, ko je julija sodeloval v revialni tekmi, ki je bila predvajana v sklopu poletne sezone lige LEC 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Happonen je umrl 31. julija v starosti 31 let, vendar pa je novica o njegovi smrti v javnost prišla šele sedaj. Vzroka njegove smrti niso razkrili.

Ekipa Fnatic je v izjavi sporočila, da jih je njegova smrt globoko užalostila, ter dodala, da njegova zapuščina ne bo nikoli pozabljena.

Happonen je sicer drugi član zasedbe iz leta 2011, ki je umrl od njihovega nastopa na prvenstvu. Aprila 2025 je namreč v starosti 26 let umrl tudi Maciej "Shushei" Ratuszniak.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Lauri Cyanide Happonen league of legends smrt

Prvo najdišče dinozavra v morju: izkopavajo 130 milijonov let stare kosti

RTV z opravičilom gledalcem, vdrli v prostore provladnega tabloida

Moskisvet.com Svet nogometa pretresla tragična smrt: umrl je pri komaj 32 letih
Moskisvet.com Njegova smrt je še vedno ovita v tančico skrivnosti
24ur.com Pri 41 letih preminil nekdanji ameriški smučar
24ur.com Umrl je 35-letni boksar, ki je pred šestimi dnevi osvojil naslov prvaka
24ur.com Umrl Picassov najmlajši sin
24ur.com Umrl 25-letni zvezdnik serije Evforija
Moskisvet.com Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
cekin
Portal
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
dominvrt
Portal
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
24UR FOKUS
24UR FOKUS
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022