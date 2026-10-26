Umrl najmlajši svetovni prvak v igri League of Legends

Finec Lauri "Cyanide" Happonen je leta 2011 pri le 16 letih postal najmlajši svetovni prvak v priljubljeni računalniški igri League of Legends (LOL). Šlo je za sploh prvo svetovno prvenstvo v tej igri, na katerem je nastopil kot del ekipe Fnatic. V finalu so z 2:1 premagali ekipo aAa, poroča portal Game Daily.

Happonen je ostal najmlajši zmagovalec prvenstva v tej računalniški igri. Portal Strafe izpostavlja, da je to še vedno edini naslov svetovnih prvakov, ki ga je na tekmovanju osvojila evropska ekipa.

Leta 2013 se je nato najstnik prebil do polfinala svetovnega prvenstva, v letih 2013 in 2014 je osvojil tri naslove evropskega prvaka, leta 2015 pa je nato zapustil ekipo Fnatic in končal tekmovalno kariero. Kasneje se je posvečal spletnemu prenašanju iger v živo, t. i. streamanju.

Tik pred smrtjo se je sicer znova pojavil v središču pozornosti, ko je julija sodeloval v revialni tekmi, ki je bila predvajana v sklopu poletne sezone lige LEC 2026.