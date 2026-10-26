Umrl najmlajši svetovni prvak v igri League of Legends

Finec Lauri "Cyanide" Happonen je leta 2011 pri le 16 letih postal najmlajši svetovni prvak v priljubljeni računalniški igri League of Legends (LOL). Šlo je za sploh prvo svetovno prvenstvo v tej igri, na katerem je nastopil kot del ekipe Fnatic. V finalu so z 2:1 premagali ekipo aAa, poroča portal Game Daily.
Happonen je ostal najmlajši zmagovalec prvenstva v tej računalniški igri. Portal Strafe izpostavlja, da je to še vedno edini naslov svetovnih prvakov, ki ga je na tekmovanju osvojila evropska ekipa.
Leta 2013 se je nato najstnik prebil do polfinala svetovnega prvenstva, v letih 2013 in 2014 je osvojil tri naslove evropskega prvaka, leta 2015 pa je nato zapustil ekipo Fnatic in končal tekmovalno kariero. Kasneje se je posvečal spletnemu prenašanju iger v živo, t. i. streamanju.
Tik pred smrtjo se je sicer znova pojavil v središču pozornosti, ko je julija sodeloval v revialni tekmi, ki je bila predvajana v sklopu poletne sezone lige LEC 2026.
Happonen je umrl 31. julija v starosti 31 let, vendar pa je novica o njegovi smrti v javnost prišla šele sedaj. Vzroka njegove smrti niso razkrili.
Ekipa Fnatic je v izjavi sporočila, da jih je njegova smrt globoko užalostila, ter dodala, da njegova zapuščina ne bo nikoli pozabljena.
Happonen je sicer drugi član zasedbe iz leta 2011, ki je umrl od njihovega nastopa na prvenstvu. Aprila 2025 je namreč v starosti 26 let umrl tudi Maciej "Shushei" Ratuszniak.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.