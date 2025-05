Umrl 'najrevnejši predsednik na svetu'

"Z globoko žalostjo naznanjamo, da je umrl naš tovariš Pepe Mujica. Predsednik, aktivist, vodnik in voditelj. Močno te bomo pogrešali, stari prijatelj," je na omrežju X sporočil trenutni predsednik države in politični naslednik Mujice Yamandu Orsi .

Jose Mujica je izgubil bitko proti raku na požiralniku, potem ko je januarja sporočil, da se je bolezen razširila in da se ne bo več zdravil.

Mujica je bil na položaju predsednika države od leta 2010 in 2015. Nekdanji pripadnik gverilske skupine, ki je zaradi tega več kot deset let preživel v zaporu, si je na položaju prislužil vzdevek "najrevnejši predsednik na svetu" – v dobrodelne namene je razdal velik del svoje plače, živel preprosto življenje na kmetiji in vozil dotrajanega Volkswagnovega hrošča.