Umrl nekdanji ameriški senator in predsedniški kandidat Bob Dole

V starosti 98 let je umrl petkratni ameriški senator in predsedniški kandidat republikancev leta 1996 Bob Dole, je sporočila njegova fundacija. Dole je v Washingtonu lobiral tudi za interese Slovenije. "S težkim srcem sporočamo, da je v spanju zjutraj umrl senator Robert Joseph Dole. ZDA je zvesto služil 79 let," so sporočili iz fundacije.

Bob Dole je bil senator med letoma 1969 in 1996, od tega je bil enajst let vodja republikancev v senatu ter tri leta vodja republikanske večine. Senatorka je bila tudi njegova žena Elizabeth Dole. Med letoma 1961 in 1969 je bil član predstavniškega doma kongresa. Leta 1976 je bil na volitvah podpredsedniški kandidat Geralda Forda. icon-expand Bob Dole. FOTO: AP Na predsedniških volitvah leta 1996 ga je premagal demokrat Bill Clinton. Poraz je bil tudi konec njegove politične kariere, mu je pa Clinton kmalu zatem podelil najvišje predsedniško odlikovanje, predsedniško medaljo svobode. Leta 2018 je prejel tudi najvišje ameriško odlikovanje, kongresno zlato medaljo, v zahvalo za prispevek državi. Med drugo svetovno vojno je služil v ameriški vojski in je na bojišču v Italiji izgubil desno roko. Dole je v 90. letih prejšnjega stoletja v Washingtonu lobiral za interese Slovenije, med drugim za članstvo Slovenije v zvezi Nato. Leta 1997 je bil na obisku v Sloveniji. Nekdanji ameriški podpredsednik Mike Pence je ob Dolovi smrti dejal, da je odšel velik človek, ki je v svojem življenju izjemno služil državi. Vodja demokratske večine v predstavniškem domu Nancy Pelosi pa je ukazala zastave na Kapitolu v njegovo čast spustiti na pol droga.