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Umrl nekdanji ameriški senator Rockefeller

Washington, 07. 11. 2026 09.49 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.V.
Jay Rockefeller

V starosti 89 let je na svojem domu v Washingtonu umrl nekdanji ameriški demokratski senator John "Jay" Rockefeller IV, član ene najbogatejših in najbolj znanih ameriških družin, ki je za razliko od svojih prednikov kariero namenil boju proti revščini in za dostop do zdravstva, poroča televizija ABC.

Jay Rockefeller je zvezno državo Zahodna Virginija v ameriškem senatu zastopal 30 let, vse do leta 2015. Zahodna Virginija je sicer danes povsem republikanska država, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump prebivalcem obljubil, da bo oživel tamkajšnjo premogovniško industrijo in odpravil ukrepe proti onesnaževanju ozračja.

Rockefeller je bil pravnuk slavnega naftnega magnata Johna D. Rockefellerja - enega najbogatejši Američanov v zgodovini ZDA. Bil je redka demokratska izjema v dinastiji republikancev. Med njegovimi sorodniki je bil tudi nekdanji podpredsednik ZDA in guverner New Yorka Nelson Rockefeller.

Rodil se je leta 1937 v New Yorku. Po končanem študiju na univerzi Harvard je med letoma 1964 in 1966 sodeloval v programu za pomoč prebivalcem revnih podeželskih območij in delal v odmaknjeni rudarski skupnosti Apalačev v Zahodni Virginiji.

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Kot politik se je potem skozi kariero zavzemal za delavske družine, rudarje, veterane in otroke. V senat je bil prvič izvoljen leta 1984, kot senator je pomembno prispeval k oblikovanju programa otroškega zdravstvenega zavarovanja CHIP iz leta 1997, ki je milijonom otrok iz družin z nizkimi prihodki omogočil dostop do zdravstvenega zavarovanja.

Podprl je neuspešen poskus demokratskega predsednika ZDA Billa Clintona, da bi v 90. letih prejšnjega stoletja uvedel univerzalno zdravstveno zavarovanje. Pozneje je podprl tudi zdravstveno reformo predsednika Baracka Obame, sprejeto leta 2010.

Leta 2012 je razburil premogovniške družbe, ko je nasprotoval republikanskim prizadevanjem za preprečitev regulacije izpustov elektrarn na premog.

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zlevicosibrišem
07. 11. 2026 10.16
Kaj mu zdaj rabi vse bogastvo
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