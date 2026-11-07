Umrl nekdanji ameriški senator Rockefeller

Jay Rockefeller je zvezno državo Zahodna Virginija v ameriškem senatu zastopal 30 let, vse do leta 2015. Zahodna Virginija je sicer danes povsem republikanska država, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump prebivalcem obljubil, da bo oživel tamkajšnjo premogovniško industrijo in odpravil ukrepe proti onesnaževanju ozračja.

Rockefeller je bil pravnuk slavnega naftnega magnata Johna D. Rockefellerja - enega najbogatejši Američanov v zgodovini ZDA. Bil je redka demokratska izjema v dinastiji republikancev. Med njegovimi sorodniki je bil tudi nekdanji podpredsednik ZDA in guverner New Yorka Nelson Rockefeller.

Rodil se je leta 1937 v New Yorku. Po končanem študiju na univerzi Harvard je med letoma 1964 in 1966 sodeloval v programu za pomoč prebivalcem revnih podeželskih območij in delal v odmaknjeni rudarski skupnosti Apalačev v Zahodni Virginiji.