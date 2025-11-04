Umrl nekdanji ameriški podpredsednik Dick Cheney

Dick Cheney je bil nekdanji vodja kabineta Bele hiše, kongresnik, obrambni minister in podpredsednik ZDA. Cheney, ki je opustil študij na univerzi Yale in se izognil služenju v Vietnamu, je kljub temu postal pomemben lik republikanske politike.

Bil je eden od svetovalcev v Beli hiši že pod Richardom Nixonom. Bil je najmlajši vodja kabineta Bele hiše pod Geraldom Fordom; kongresnik pod Ronaldom Reaganom; obrambni minister pod Georgeom H. W. Bushom, in podpredsednik pod Georgeom W. Bushom.

Cheney je veljal za zelo vplivnega posameznika, ki naj bi pomembno vplival tudi na odločitve predsednika Georgea Busha ml. Cheney si je prizadeval za sodelovanje z drugimi državami, a je kasneje, po 11. septembru, zapisal tudi, da je Busheva administracija "dolžna storiti vse, kar je potrebno za obrambo Amerike"