Tujina

Umrl nekdanji ameriški podpredsednik Dick Cheney

Washington, 04. 11. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 6 minutami

M.V.
Nekdanji ameriški podpredsednik in eden vplivnejših članov republikanske strank Dick Cheney je umrl v starosti 84 let. Svet si ga bo zapomnil predvsem po vlogi v dogodkih, ki so se odvili po 11. septembru 2001.

Dick Cheney FOTO: AP

Dick Cheney je bil nekdanji vodja kabineta Bele hiše, kongresnik, obrambni minister in podpredsednik ZDA. Cheney, ki je opustil študij na univerzi Yale in se izognil služenju v Vietnamu, je kljub temu postal pomemben lik republikanske politike.

Bil je eden od svetovalcev v Beli hiši že pod Richardom Nixonom. Bil je najmlajši vodja kabineta Bele hiše pod Geraldom Fordom; kongresnik pod Ronaldom Reaganom; obrambni minister pod Georgeom H. W. Bushom, in podpredsednik pod Georgeom W. Bushom.

Cheney je veljal za zelo vplivnega posameznika, ki naj bi pomembno vplival tudi na odločitve predsednika Georgea Busha ml. Cheney si je prizadeval za sodelovanje z drugimi državami, a je kasneje, po 11. septembru, zapisal tudi, da je Busheva administracija "dolžna storiti vse, kar je potrebno za obrambo Amerike"

Emil23
04. 11. 2025 12.51
Naj gori v peklu...
