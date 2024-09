Umrl nekdanji avtoritarni predsednik, ki je razdelil perujsko javnost

Alberto Fujimori, ki je Peru vodil med letoma 1990 in 2000, je bil decembra lani iz humanitarnih razlogov izpuščen iz zapora, kjer je od leta 2009 prestajal 25-letno zaporno kazen zaradi zločinov proti človečnosti. Takojšnjo predčasno izpustitev 85-letnika je odredilo ustavno sodišče.

Na najvišjo možno zaporno kazen so ga obsodili leta 2009 zaradi odgovornosti za pokol 25 civilistov, ki so ga v letih 1991 in 1992 na koncu uspešnega boja proti levičarskim gverilskim gibanjem izvedli posebni odredi smrti perujske vojske. Obsodili so ga tudi zaradi korupcije in zlorabe položaja.

Perujce je Fujimori razdelil kot le redki politiki v zgodovini te latinskoameriške države s 34 milijoni prebivalcev. Nekateri so ga hvalili, ker je z liberalno politiko spodbudil gospodarski razcvet države in se uspešno boril proti levičarskim gverilcem. Drugi pa se ga spominjajo predvsem zaradi korupcijskih škandalov in avtoritarnega vladanja.