Umrl nekdanji italijanski predsednik Giorgio Napolitano

Do takrat je Napolitano pridobil diplomo s področja prava. Bil je član nacionalnega komiteja partije in je postajal vse pomembnejša oseba v njeni organizaciji. Kljub sporni podpori invaziji Sovjetske zveze na Madžarsko leta 1956 je bil eden od voditeljev reformističnega dela stranke.

Rodil se je 29. junija 1925 v Neaplju v družini intelektualcev, politično kariero pa je začel graditi med drugo svetovno vojno, ko je bil aktiven član upora proti nacistom in fašistom. Leta 1942 se je pridružil protifašističnemu gibanju, leta 1945 pa je uradno postal član Italijanske komunistične partije, vstopil v politiko in bil leta 1953 prvič izvoljen v parlament.

Napolitano je bil od leta 1992 do 1994 predsednik spodnjega doma italijanskega parlamenta, v prvi vladi Romana Prodija pa je bil notranji minister. Ministrski položaj je zasedal od leta 1996 do 1998, zatem pa je bil izvoljen v Evropski parlament v Strasbourgu, kjer je bil poslanec do leta 2004. Italijanski predsednik Carlo Azeglio Ciampi ga je septembra 2005 imenoval za dosmrtnega senatorja.

Leta 2006 so ga kot prvega nekdanjega komunista izvolili za italijanskega predsednika. Leta 2013 mu je italijanski parlament kot prvemu italijanskemu predsedniku zaupal še drugi sedemletni predsedniški mandat. Na položaju je bil do leta 2015, ko ga je nasledil Sergio Mattarella.

Preminuli italijanski predsednik je pripomogel tudi k otoplitvi odnosov med Slovenijo in Italijo. Zgodovinsko je bilo namreč srečanje takratnih predsednikov Italije, Slovenije in Hrvaške – Giorgia Napolitana, Danila Türka in Iva Josipovića v Trstu, ko so julija 2010 obiskali tudi Narodni dom v Trstu.

Takrat so se zavzeli za preseganje tragedij iz preteklosti. Ob obisku Slovenije leta 2012 pa je Napolitano postal prvi tuji predsednik, ki je nagovoril državni zbor.