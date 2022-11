Umrl nekdanji kitajski predsednik Džjang Dzemin

Nekdanji kitajski predsednik Džjang Dzemin je umrl v sredo, star 96 let. Džjang je umrl okrog 12. ure po lokalnem času v domačem mestu Šanghaj, je sporočila uradna tiskovna agencija Šinhva in objavila pismo vladajoče komunistične partije, parlamenta, kabineta in vojske kitajskemu ljudstvu, v katerem so sporočili njegovo smrt. "Smrt tovariša Džjanga Dzemina je neprecenljiva izguba za našo partijo in našo vojsko ter naše ljudi vseh etničnih skupin," so zapisali v pismu in navedli, da so novico objavili z "globoko žalostjo".

"Našega ljubljenega tovariša Džjanga Dzemina" opisuje kot izjemnega voditelja visokega ugleda, velikega marksista, državnika, vojaškega stratega in diplomata ter dolgoletnega preizkušenega komunističnega borca. Džjang je bil na čelo vladajoče kitajske komunistične partije postavljen po krvavem zatiranju prodemokratičnih protestnikov leta 1989 na Trgu nebeškega miru, vendar je državo rešil iz kasnejše diplomatske izolacije, popravil spore z Združenimi državami in nadzoroval gospodarski razcvet države.