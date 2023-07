"Opravljal je najpomembnejše funkcije v najtežjem obdobju v zgodovini Srbije. Njegovi družini in prijateljem izražam globoko sožalje. O datumu komemoracije in pogreba bo javnost obveščena naknadno," je po poročanju Telegrafa zapisal predsednik Socialistične stranke Srbije (SPS) in srbski zunanji minister Ivica Dačić.