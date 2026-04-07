Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Umrl nekdanji visoki predstavnik za BiH Christian Schwarz-Schilling

Berlin, 07. 04. 2026 13.33 pred 21 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
STA
Christian Schwarz-Schilling

V 95. letu je v ponedeljek na svojem domu v nemški zvezni deželi Hessen umrl dolgoletni krščanskodemokratski politik ter nekdanji visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino Christian Schwarz-Schilling, je sporočila Krščanskodemokratska unija (CDU).

"S Christianom Schwarz-Schillingom izgubljamo velikega demokrata in politika z jasnimi stališči. Njegovo zavzemanje za mir, svobodo in razumevanje, zlasti na Balkanu, bo trajno ostalo v spominu," so po poročanju tujih tiskovnih agencij zapisali v CDU Hessen, kjer je Schwarz-Schilling dolga leta opravljal funkcijo generalnega sekretarja stranke.

Schwarz-Schilling je kot minister za pošto in telekomunikacije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postavil temelje za privatizacijo pošte in telekomunikacij, kar mu je prineslo številne kritike in očitke o prepletanju zasebnih in javnih interesov.

Menil je, da zaradi tega izgublja podporo kanclerja Helmuta Kohla, hkrati pa ga je jezila pasivnost nemške vlade do dogajanja v BiH, kar je decembra 1992 privedlo do njegovega odstopa.

Vrhunec njegovega delovanja na območju nekdanje Jugoslavije je bilo njegovo imenovanje za visokega predstavnika Združenih narodov v BiH konec leta 2005, kmalu zatem pa je postal posebni odposlanec EU za BiH. Leta 2007 je odstopil s položaja po obtožbah, da vodi napačno strategijo in da je preveč popustljiv do vodstva entitete Republike Srbske. Nasledil ga je slovaški diplomat Miroslav Lajčak.

bih Christian Schwarz-Schilling smrt
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
07. 04. 2026 16.40
ni kakšne škode če je odšel,dobrega za bosno itak ni nič naredil razen za svoj žep ter prijatelje je bil pa radodaren,ni škode če ga ni ane
Odgovori
+2
2 0
ENDI
07. 04. 2026 14.40
Lepa starost .
Odgovori
+1
2 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669