Umrl nekdanji visoki predstavnik za BiH Christian Schwarz-Schilling

"S Christianom Schwarz-Schillingom izgubljamo velikega demokrata in politika z jasnimi stališči. Njegovo zavzemanje za mir, svobodo in razumevanje, zlasti na Balkanu, bo trajno ostalo v spominu," so po poročanju tujih tiskovnih agencij zapisali v CDU Hessen, kjer je Schwarz-Schilling dolga leta opravljal funkcijo generalnega sekretarja stranke.

Schwarz-Schilling je kot minister za pošto in telekomunikacije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postavil temelje za privatizacijo pošte in telekomunikacij, kar mu je prineslo številne kritike in očitke o prepletanju zasebnih in javnih interesov.

Menil je, da zaradi tega izgublja podporo kanclerja Helmuta Kohla, hkrati pa ga je jezila pasivnost nemške vlade do dogajanja v BiH, kar je decembra 1992 privedlo do njegovega odstopa.

Vrhunec njegovega delovanja na območju nekdanje Jugoslavije je bilo njegovo imenovanje za visokega predstavnika Združenih narodov v BiH konec leta 2005, kmalu zatem pa je postal posebni odposlanec EU za BiH. Leta 2007 je odstopil s položaja po obtožbah, da vodi napačno strategijo in da je preveč popustljiv do vodstva entitete Republike Srbske. Nasledil ga je slovaški diplomat Miroslav Lajčak.