Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
Zgodba se razvija

Umrl obsojeni vojni zločinec, general Ratko Mladić

Haag , 27. 08. 2026 14.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Ratko Mladić

V zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srbske Ratko Mladić, poročajo srbski mediji.

V 85. letu starosti je umrl vojni zločinec Ratko Mladić, obsojen zaradi genocida in zločinov proti človečnosti, poroča srbski Informer. Euronews Srbija piše, da je umrl v priporni enoti Mednarodnega rezidualnega mehanizma za kazenska sodišča v Scheveningenu.

Prestajal je doživljenjsko zaporno kazen v zaporu v Haagu. Mladić se je že dlje časa soočal z zdravstvenimi težavami, zato je tudi zaprosil za predčasni izpust. V zadnjem poročilu so zdravniki presodili, da mu je ostalo le še nekaj tednov življenja, a sodišče je njegove prošnje za izpust kljub temu zavrnilo.

Ratko Mladić
Ratko Mladić
FOTO: AP

Pod njegovim poveljstvom je vojska zagrešila številne vojne zločine. Osrednja dogodka med vojno v BiH, za katera je bil Mladić na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) 22. novembra 2007 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti, sta obleganje Sarajeva od maja 1992 do avgusta 1995, v katerem je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter zavzetje in genocid v Srebrenici ob meji s Srbijo, v katerem so sile bosanskih Srbov ubile več kot 8000 Bošnjakov.

Roki pravice se je izmikal vse od 25. julija 1995, ko je haaško sodišče še pred koncem vojne v BiH proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga 26. maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji po 16 letih skrivanja in po odločnem pritisku mednarodne skupnosti, ki je z izročitvijo Mladića pogojevala nadaljnje približevanje Srbije Evropski uniji. Haagu so ga izročili 31. maja 2011.

Dosmrtno zaporno kazen so mu nato potrdili 8. junija 2021 zaradi genocida ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v BiH.

Že vse od prihoda v pripor naj bi ga mučilo slabo zdravje. Ko je bil še na begu, naj bi doživel najmanj dve možganski kapi, nato pa še v priporu srčni infarkt, kasneje je imel še nevrološke in druge kardiovaskularne težave. Njegovi odvetniki so na podlagi njegovega slabega zdravja zanj večkrat zahtevali predčasni izpust. Nazadnje so prošnjo vložili 18. avgusta, mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Haagu, ki je nasledil ICTY, pa je jo je danes zavrnil.

Ratko Mladić je bil leta 2021 pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida – poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, ter drugih vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.

Nekdanji poveljnik vojske Republike srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH, med katero je umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih s svojih domov.

Razlagalnik

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, s sedežem v Haagu, je bilo ustanovljeno leta 1993 na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov. Njegov glavni namen je bil pregon oseb, odgovornih za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava na območju nekdanje Jugoslavije od leta 1991 dalje, vključno z genocidom, vojnimi zločini in zločini proti človečnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ratko mladić smrt

Za eno najhujših katastrof v zgodovini Nepala kriv (tudi) udor ledenika

24ur.com Mladić je v Srbiji
24ur.com Mladića ni v Srbiji
24ur.com Ključna priča 'Sarajevo safarija' nenadoma umrla
24ur.com Mladić zaprosil za predčasni izpust
24ur.com Srbijo pretresla smrt 74-letnika v zaporu, v katerem je pristal zaradi prekrška
24ur.com V Banjaluki se je predal obsojeni srbski vojni zločinec
24ur.com 25 let zapora za krvnike potnikov z vlaka Beograd–Bar
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Tajči s tremi sinovi odpotovala v Pariz
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Otrok prvič prestopa šolski prag? Starši imate pravico do plačanega prostega dne
Otrok prvič prestopa šolski prag? Starši imate pravico do plačanega prostega dne
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Romanca, ki polni naslovnice: Kim in Lewis vse bolj zaljubljena
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo
Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
vizita
Portal
Izgubila je 85 kilogramov, a jo je čakal šok
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
cekin
Portal
Pokojnina pride vsak mesec, a strokovnjaki opozarjajo na drugo težavo
Pri katerih poklicih mladi najhitreje presežejo 2.000 evrov neto? Nekateri do te plače pridejo že v nekaj letih
Pri katerih poklicih mladi najhitreje presežejo 2.000 evrov neto? Nekateri do te plače pridejo že v nekaj letih
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
moskisvet
Portal
Umrla je kraljica pik: njene nenavadne vizije so postale svetovno znana umetnost
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Najlepša Italijanka zasijala ob nogometnem igrišču
Najlepša Italijanka zasijala ob nogometnem igrišču
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
dominvrt
Portal
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
okusno
Portal
Lazanja še nikoli ni bila tako preprosta: vse sestavine gredo v en lonec
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Odklenjen
Odklenjen
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907