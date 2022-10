Umrl oče energijske pijače red bull

Dietrich Mateschitz se je rodil 20. maja 1944 v Sankt Mareinu im Mürztalu. Po študiju poslovne administracije na dunajski univerzi uporabnih znanosti je sprva delal za družbi Jacobs Kaffee in Blendax. Ko se je med nekim službenim potovanjem seznanil z azijsko energijsko pijačo z imenom krating daeng (v angleščini red bull), se je odločil pridobiti licenco.

Podjetje Red Bull je ustanovil leta 1984 skupaj s Tajcem Chaleom Yoovidhya. V njem je imel Mateschitz 49 odstotkov delnic, družina poslovnega partnerja pa 51 odstotkov. Kdo bo po njegovi smrti prevzel vodenje družbe, še ni jasno. Že nekaj let se kot potencialni naslednik omenja njegov sin, ki ga ima Mateschitz z nekdanjo partnerico, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Z red bullom je Mateschitz postal multimilijarder. Revija Forbes ga je letos s premoženjem 27,4 milijarde dolarjev (28,2 milijarde evrov) uvrstila na 51. mesto lestvice svetovnih superbogatašev, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Mateschitz je s svojim podjetjem in tržno strategijo dolga leta oblikoval svetovni šport. Poleg nogometnega kluba RB Leipzig je v svoj imperij vključil še hokejski klub Red Bull München ter ekipi formule 1 Red Bull in Alpha Tauri, nekdanji Toro Rosso. Številni športniki in športni klubi po vsem svetu imajo pogodbe z Red Bullom.

Kot soustanovitelj fundacije Wings for Life se je Mateschitz zavzemal za raziskave zdravljenja paraplegije, aktiven pa je bil tudi v medijih - na primer pri televizijski postaji ServusTV.