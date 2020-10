Umrl prvi mož Samsunga

Umrl je vodja Samsunga Li Kun Hi.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl predsednik družbe Samsung Electronics Li Kun Hi," je v sporočilu zapisala družba. Dodali so, da je v soboto umrl v krogu družine.

"Li je bil pravi vizionar, ki je Samsung iz lokalnega podjetja preoblikoval v vodilnega svetovnega inovatorja. Njegova dediščina bo trajala večno," je še zapisala družba.

Družba prvotno ustanovljena za izvoz rib in sadja

Li je vodenje družbe, ki jo je ustanovil njegov oče za izvoz rib in sadja, prevzel leta 1987. Takrat je Samsung že bil največji konglomerat v Južni Koreji, a je veljal za proizvajalca poceni izdelkov nizke kakovosti. "Spremenimo vse, razen naših žena in otrok," je Li dejal leta 1993.

Do leta 2014, ko je Li doživel srčni napad, je Samsung postal največji proizvajalec pametnih telefonov in spominskih čipov na svetu ter vodilni v proizvodnji polprevodnikov in zaslonov LCD.

Leta 2014 je vodenje družbe prevzel njegov sin, podpredsednik družbe, Li Džae Jong.

Li je imel v zakonu s Hong Ra Hi, hčerko nekdanjega pravosodnega ministra, sina in tri hčerke. Leta 1996 je bil obtožen podkupovanja nekdanjega predsednika Južne Koreje Roh Tae Vuja, leta 2008 pa so ga spoznali za krivega davčnih utaj, zaradi česar je za kratek čas zapustil vodenje družbe. Ker je bila kazen pogojna, ga nikoli niso zaprli, predsednik države pa ga je dvakrat pomilostil.