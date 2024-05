Umrl prvi pacient, ki so mu presadili prašičjo ledvico

Operacija je mejnik v ksenotransplantaciji – presajanju organov ali tkiv iz ene vrste v drugo – kot mogoča rešitev za pomanjkanje organov po vsem svetu, so takrat sporočili iz bolnišnice. Smrt Ricka Slaymana ni bila povezana s presaditvijo, so v soboto sporočili iz bolnišnice.

"Naša družina je globoko prizadeta zaradi nenadne smrti našega ljubljenega Ricka, vendar smo tako potolaženi, s tem da je navdihnil toliko ljudi," je sporočila njegova družina.

Slaymanova družina je izrazila spoštovanje zdravstveni ekipi, ki je skrbela zanj. "Njihova izjemna prizadevanja pri upravljanju ksenotransplantacije so nam omogočila nadaljnjih sedem tednov z Rickom in spomini na ta čas bodo ostali v naših srcih," so povedali. Prašičja ledvica je bila gensko spremenjena, da bi odstranili za človeka škodljive prašičje gene in dodali nekatere človeške, da bi izboljšali združljivost. Znanstveniki so tudi dezaktivirali prašičje endogene retroviruse v prašiču darovalcu, da bi odpravili kakršno koli tveganje za okužbo pacienta.