Umrl Robert Fisk, novinar, ki je trikrat intervjuval Osamo bin Ladna

Christian Broughton , do preteklega tedna urednik Independenta , ga je opisal z besedami: "Neustrašen, brezkompromisen, odločen in popolnoma zavezan odkrivanju resnice za vsako ceno. Robert Fisk je bil eden največjih novinarjev svoje generacije."

Rojen v Kentu, sprva je pisal za Sunday Expressin natoThe Times.Več desetletij je bil stacioniran v libanonskem Bejrutu - tudi v času, ko je v državi divjala državljanska vojna, več novinarjev je padlo v roke ugrabiteljev. Poročal je iz številnih kriznih žarišč, poročal o iranski revoluciji, iraško-iranski vojni, invaziji Kuvajta in nedavni vojni v Siriji. Pisal je tudi o vojni v nekdanji Jugoslaviji. Njegovi prispevki so vzbujali pozornost svetovne javnosti, znan je bil tudi kot kritik ZDA.

V 90. letih je trikrat intervjuval vodjo Al-Kaide, Osamo bin Ladna, kot eden redkih zahodnih novinarjev.

Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim nagrado Amnesty International in British Press Awards. Napisal je tudi več knjig, med drugim tudi The Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East (Velika vojna za civilizacijo: osvajanje Bližnjega vzhoda).