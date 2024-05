Umrl še en žvižgač, povezan z Boeingom

Nekdanji revizor kakovosti pri Boeingovem dobavitelju Spirit AeroSystems in eden prvih žvižgačev, ki je razkril proizvodne napake na letalih 737 MAX, je po boju z nenadno okužbo umrl v torek zjutraj. Josh Dean je zaradi težav z dihanjem v bolnišnico odšel že pred dobrima dvema tednoma, nato pa se je okužil še z bakterijo, ki se je hitro razširila. Pred njegovo smrtjo so tako zdravniki razmišljali celo o amputaciji obeh nog in rok.