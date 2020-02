Umrl še tretji potnik z ladje Diamond Princess

Okužbo pa so kasneje odkrili tudi pri Japonki, stari okoli 60 let, ki je ladjo zapustila v sredo, v petek pa je dobila vročino. Na testiranju je bila pozitivna v soboto. Japonski minister za zdravje Katsunobu Kato je danes sporočil, da ta primer jemlje resno in napovedal, da bodo okrepili spremljanje potnikov.

Skoraj 1000 potnikov, ki so bili negativni na testiranju za koronavirus, je ta teden zapustilo ladjo. Krepi se zaskrbljenost o zdravstvenem stanju teh ljudi, saj je več potnikov, ki so bili na ladji negativni, zbolelo kasneje. Šele v domovini so okužbo odkrili pri več kot 20 tujcih.

"Močno obžalujemo našo napako, ki je povzročila to situacijo," je ob priznanju, da so nekatere z ladje predčasno izpustili, poudaril Kato.

Danes se je na izredni seji o ukrepanju proti koronavirusu sestala tudi japonska vlada, ki je že pozvala ljudi, naj se izogibajo območjem, kjer je veliko ljudi.

Na ladji ostaja nekaj potnikov, ki čakajo na čarterske polete za vrnitev domov, in okoli 1000 članov posadke. Slednji niso bili v karanteni, saj so morali skrbeti za normalno obratovanje ladje. 14-dnevno karanteno naj bi kmalu začeli tudi za člane posadke.

Japonsko ministrstvo za zdravje je ob tem danes sporočilo, da so na ladji zabeležili 57 novih okužb, med njimi je 55 članov posadke in dva potnika. Skupaj so med več kot 3700 ljudmi, ki so bili oziroma so še na ladji, odkrili 691 primerov okužb.

Na ladji je bilo tudi šest Slovencev. Štirje, ki so bili negativni, so že v samoizolaciji doma, dva, ki sta se okužila z virusom, pa sta v bolnišnici v Jokohami. Rusija je medtem repatriirala osem ruskih potnikov ladje, med katerimi so trije okuženi z novim koronavirusom.