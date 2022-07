Umrl severnoirski politik in nobelovec David Trimble

David Trimble je leta 1998 postal premier Severne Irske, ki jo je vodil do leta 2002.

"Družina lorda Trimbla z veliko žalostjo sporoča, da je danes po kratki bolezni mirno preminil," je v izjavi zapisala stranka UUP. Več podrobnosti ob tem niso navedli.

Trimble se je v okviru mirovnega procesa na Irskem kot prvi vodja stranke UUP v 30 letih srečal z irskim premierjem v Dublinu, leta 1997 pa je postal prvi unionistični voditelj po delitvi Irske, ki se je pogajal z irsko republikansko stranko Sinn Fein.

Po sklenitvi sporazuma leta 1998 je postal premier Severne Irske, ki jo je vodil do leta 2002. Trimble je bil med letoma 1995 in 2005 tudi vodja stranke UUP, od leta 2006 do svoje smrti pa je sedel v zgornjem domu britanskega parlamenta kot poslanec v lordski zbornici.

"Politični velikan, pogumen politik, trden unionist in velik prijatelj," je ob novici o Trimblovi smrti na Twitterju zapisal sedanji vodja UUP Doug Beattie. Dodal je, da je bil Trimble "mož poguma in vizije".

"Odličen državnik"

Trimble je med drugim zaslužen za podpis tako imenovanega velikonočnega sporazuma oziroma sporazuma iz Belfasta iz leta 1998, s katerim se je končalo 30 let prelivanja krvi med katoliki in protestanti na Irskem, v katerem je umrlo okoli 3500 ljudi. Skupaj s kolegom Johnom Humom je istega leta prejel Nobelovo nagrado za mir.

Brandon Lewis, ki je v začetku meseca odstopil kot sekretar vlade Združenega kraljestva za Severno Irsko, je Trimbla označil za "odličnega državnika in predanega javnega uslužbenca".

"Njegova zapuščina v vlogi arhitekta sporazuma iz Velikega petka bo živela večno," je zapisal na Twitterju. "Prebivalci Združenega kraljestva mu dolgujejo neizmerno hvaležnost za vse, kar je dosegel za našo unijo," je še dodal Lewis.

Trimblu in njegovi zapuščini sta se v ponedeljkovem televizijskem soočenju poklonila tudi kandidata za položaj vodje britanske Konservativne stranke in s tem predsednika oziroma predsednice vlade, nekdanji britanski finančni minister Rishi Sunak in zunanja ministrica Liz Truss.