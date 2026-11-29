Njegova predstavnica za stike z javnostmi Katie Altman je v soboto v izjavi sporočila, da je Love umrl v krogu družine, je poročala ameriška televizija NBC News. Kraj in vzrok smrti za zdaj nista znana.

"Kot ameriška kulturna ikona bo ostal v spominu zaradi svojega edinstvenega talenta in navdiha generacijam glasbenikov. Slavimo njegov izjemen prispevek k ameriški glasbi ter veselje, ki ga je občutil ob nastopanju za svoje ljubljene oboževalce," je dodala Altman.