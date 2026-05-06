Umrl ustanovitelj CNN Ted Turner

Leta 2018 je medijski mogotec, rojen v Cincinnatiju, razkril, da trpi za Lewyjevo demenco, nevrodegenerativno boleznijo, ki povzroča simptome, podobne Parkinsonovi in Alzheimerjevi bolezni.

Turner je leta 1980 ustanovil CNN kot prvi televizijski kanal, posvečen neprekinjenemu poročanju. CNN je kmalu postal osrednji del medijskega prostora v ZDA in svetu.

"Ted je bil izjemno angažiran in predan vodja, neustrašen in vedno pripravljen slediti svoji intuiciji ter zaupati lastni presoji," je v izjavi za javnost ob njegovi smrti poudaril izvršni direktor CNN Mark Thompson, poroča britanski BBC.