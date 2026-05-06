Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Umrl ustanovitelj CNN Ted Turner

Atlanta, 06. 05. 2026 17.05 pred 34 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA N.L.
Ted Turner

Umrl je ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner, je sporočila ta televizija. Star je bil 87 let. "Bil je in vedno bo vodilni duh CNN," je ob tem poudaril izvršni direktor CNN Mark Thompson.

Leta 2018 je medijski mogotec, rojen v Cincinnatiju, razkril, da trpi za Lewyjevo demenco, nevrodegenerativno boleznijo, ki povzroča simptome, podobne Parkinsonovi in Alzheimerjevi bolezni.

Ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner
Ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner
FOTO: Profimedia

Turner je leta 1980 ustanovil CNN kot prvi televizijski kanal, posvečen neprekinjenemu poročanju. CNN je kmalu postal osrednji del medijskega prostora v ZDA in svetu.

"Ted je bil izjemno angažiran in predan vodja, neustrašen in vedno pripravljen slediti svoji intuiciji ter zaupati lastni presoji," je v izjavi za javnost ob njegovi smrti poudaril izvršni direktor CNN Mark Thompson, poroča britanski BBC.

Ted Turner CNN mediji televizija smrt

Slovenec tihotapil več kot 100 litrov strupa, zdravila ter plinske jeklenke

Madžarska Ukrajini vrnila več kot 72 milijonov in zlate palice bančnikov

Moskisvet.com Umrl milijarder in ustanovitelj CNN, ki je spremenil svet televizijskih novic
24ur.com Umrl režiser David Lynch
24ur.com Umrl ameriški igralec Michael Emmet Walsh
24ur.com Umrl je glasbeni producent Quincy Jones
24ur.com Umrl je pevec Sly Stone
Zadovoljna.si Po srčnem infarktu umrl komik Richard Lewis
24ur.com Umrl je igralec John Amos
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
06. 05. 2026 17.45
Umrl je prvi človek ameriške konjenice, ki je pripravljal medijski teren za napade ameriške vojske po svetu. Naj mu je lahko zemlja. Ne bomo ga pozabili.
Odgovori
0 0
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 17.41
RIP
Odgovori
+0
1 1
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 17.30
Zanimiv človek, z zelo zanimivo življenjsko potjo RIP
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
06. 05. 2026 17.29
Medij ki ne govori resnice in manipulira je to medij??
Odgovori
+4
4 0
Komentatorskijunky
06. 05. 2026 17.41
Kakšen dokaz imaš ti za "svojo resnico"? Kakšen dokaz imaš, da Fox, NBC govori resnico? Nič nimaš, noben. Živimo v časih, ko vsak lahko naklada kar hoče in to je "ok".
Odgovori
-2
0 2
Vera in Bog
06. 05. 2026 17.29
To je najbolj lopovski medij 🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
4krogci
06. 05. 2026 17.15
A po novem bo CNN postal bolj objektiven medij?
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Dom za ostarele: zakaj nekateri plačujejo tudi po 600 evrov več?
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Umrl milijarder in ustanovitelj CNN, ki je spremenil svet televizijskih novic
Slovenec o svojem uspehu s picami
Slovenec o svojem uspehu s picami
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699