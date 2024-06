Umrl vodja Novinarjev brez meja Christophe Deloire

V starosti 53 let je v soboto za rakom umrl generalni sekretar organizacije Novinarji brez meja (RSF) Christophe Deloire, je sporočila organizacija za svobodo tiska s sedežem v Parizu. Stanovski kolegi so Deloirea opisali kot neumornega borca za svobodo tiska. Poklonil se mu je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

OGLAS

Nekdanji francoski časopisni in televizijski novinar je bil na čelu organizacije od leta 2012 in jo je preoblikoval v svetovnega prvaka v obrambi novinarstva, so zapisali v izjavi RSF in dodali, da se je vodja Novinarjev brez meja Christophe Deloire boril za novinarstvo z neomajno prepričanostjo.

Christophe Deloire FOTO: AP icon-expand

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je bil Deloire po srcu novinar. Kot je zapisal na družbenem omrežju, se je Deloire neumorno boril za svobodo obveščanja in demokratično razpravo. "Njegov univerzalni boj ostaja naš," je dodal. Phil Chetwynd, direktor za globalne novice pri francoski tiskovni agenciji AFP, pa je dejal, da je bil Deloire neumoren zagovornik svobode tiska in novinarskega poklica v času, ko so novinarsko delo in vrednote vse bolj pod vprašajem.