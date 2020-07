Umrl voznik avtobusa, ki so ga pretepli nasilneži brez zaščitnih mask

"Odločili smo se, da ga izpustimo. Zdravniki so nas pri tem podprli," je po poročanju CNN povedala njegova 18-letna hčerka Marie Monguillot.

"Ta primer se je dotaknil naših src. Spominjali se ga bomo kot zglednega državljana in ga ne bomo nikoli pozabili. Kaznovali bomo storilce tega nagnusnega zločina," je prek Twitterja sporočil francoski premier Jean Castex in dejanje nasilnežev označil za strahopetno.

Tudi francoski notranji minister Gérald Darmanin je izrazil sožalje njegovi družini, sodelavcem in prijateljem. "To strahopetno dejanje ne bo ostalo nekaznovano," je sporočil in napovedal, da bo odpotoval v Bayonne ter se sestal s sindikati in uslužbenci javnega potniškega prometa.