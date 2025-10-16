Umrl zadnji član prve odprave na Everest: pod vrh odšel kot nosač brez izkušenj

Kančha Šerpa je bil najstnik, ko je leta 1953 spremljal zgodovinsko ekipo pod vodstvom Edmunda Hillaryja in Tenzinga Norgaja Šerpe, ki sta postala prva alpinista, ki sta dosegla vrh najvišje gore na svetu.
"Nekaj dni je bil bolan," je za AFP povedal njegov vnuk Tenzing Čogjal Šerpa.
- FOTO: AP
Kančha Šerpa, rojen leta 1933, je bil star 19 let, ko se je pridružil odpravi kot nosač, kljub temu da ni imel predhodnih alpinističnih izkušenj.
Naporno pot, ki je trajala več kot dva tedna, je opravil do baznega tabora Mount Everesta, s seboj je nosil hrano, šotore in opremo, preden se je povzpel na višino več kot 8000 metrov, ki velja za tako imenovano območje smrti.
"Bil je živa legenda in navdih za vse v alpinizmu in tiste, ki delajo v panogi," je dejal Fur Gelje Šerpa, predsednik nepalskega planinskega združenja. "Izgubili smo svojega skrbnika."
Kančha Šerpa je po odpravi še dve desetletji delal v Himalaji, dokler ga žena ni prosila, naj preneha z nevarnimi potovanji, potem ko je veliko njegovih prijateljev umrlo med pomočjo pri drugih plezalnih pohodih, je povedala njegova družina.
