Umrl zadnji član prve odprave na Everest: pod vrh odšel kot nosač brez izkušenj

Zadnji preživeli član prve alpinistične odprave, ki je uspešno dosegla vrh Mount Everesta (8848 m), Kančha Šerpa, je umrl v Katmanduju v Nepalu. Bil je star 92 let, je sporočila njegova družina.

Kančha Šerpa je bil najstnik, ko je leta 1953 spremljal zgodovinsko ekipo pod vodstvom Edmunda Hillaryja in Tenzinga Norgaja Šerpe, ki sta postala prva alpinista, ki sta dosegla vrh najvišje gore na svetu. "Nekaj dni je bil bolan," je za AFP povedal njegov vnuk Tenzing Čogjal Šerpa.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Kanchha Šerpa icon-picture-layer-2 1 / 4

Kančha Šerpa, rojen leta 1933, je bil star 19 let, ko se je pridružil odpravi kot nosač, kljub temu da ni imel predhodnih alpinističnih izkušenj. Naporno pot, ki je trajala več kot dva tedna, je opravil do baznega tabora Mount Everesta, s seboj je nosil hrano, šotore in opremo, preden se je povzpel na višino več kot 8000 metrov, ki velja za tako imenovano območje smrti.

Prva odprava na Everest 1953 FOTO: Profimedia icon-expand