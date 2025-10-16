Svetli način
Tujina

Umrl zadnji član prve odprave na Everest: pod vrh odšel kot nosač brez izkušenj

Katmandu, 16. 10. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 9 minutami

STA , N.L.
Zadnji preživeli član prve alpinistične odprave, ki je uspešno dosegla vrh Mount Everesta (8848 m), Kančha Šerpa, je umrl v Katmanduju v Nepalu. Bil je star 92 let, je sporočila njegova družina.

Kančha Šerpa je bil najstnik, ko je leta 1953 spremljal zgodovinsko ekipo pod vodstvom Edmunda Hillaryja in Tenzinga Norgaja Šerpe, ki sta postala prva alpinista, ki sta dosegla vrh najvišje gore na svetu.

"Nekaj dni je bil bolan," je za AFP povedal njegov vnuk Tenzing Čogjal Šerpa.

Kančha Šerpa, rojen leta 1933, je bil star 19 let, ko se je pridružil odpravi kot nosač, kljub temu da ni imel predhodnih alpinističnih izkušenj.

Naporno pot, ki je trajala več kot dva tedna, je opravil do baznega tabora Mount Everesta, s seboj je nosil hrano, šotore in opremo, preden se je povzpel na višino več kot 8000 metrov, ki velja za tako imenovano območje smrti.

Prva odprava na Everest 1953
Prva odprava na Everest 1953 FOTO: Profimedia

"Bil je živa legenda in navdih za vse v alpinizmu in tiste, ki delajo v panogi," je dejal Fur Gelje Šerpa, predsednik nepalskega planinskega združenja. "Izgubili smo svojega skrbnika."

Kančha Šerpa je po odpravi še dve desetletji delal v Himalaji, dokler ga žena ni prosila, naj preneha z nevarnimi potovanji, potem ko je veliko njegovih prijateljev umrlo med pomočjo pri drugih plezalnih pohodih, je povedala njegova družina.

Kančha Šerpa Mount Everest prva odprava alpinizem
Zmaga Ukrajini
16. 10. 2025 11.52
Neverjetno,... spremljal je celo Hillaryja. Vsa čast, R.I.P.
biggbrader
16. 10. 2025 11.49
Legenda.
