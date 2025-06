Umrl zloglasni zločinec, ki je 'dal ime' stockholmskemu sindromu

Zloglasno obleganje banke je sicer sprožil drugi storilec Jan-Erik Olsson , ki je od policije po zajetju talcev zahteval, da Olofssona, s katerim se je pred tem spoprijateljil v zaporu, izpustijo iz zapora in ga pripeljejo v banko. Švedske oblasti so se z njegovo zahtevo strinjale.

Obleganje je nato trajalo šest dni, v tem času pa so začeli talci sočustvovati z Olofssonom in njegovim sostorilcem, branili so njuna dejanja ter postajali vse bolj sovražni do policije pred banko.

Po šestih dneh so policisti s pomočjo solzivca vdrli v banko. Talci sicer sprva niso želeli zapustiti svojih ugrabiteljev, saj so se bali, da jih bo policija ustrelila. Prav tako so zajete osebe kasneje zavrnile možnost pričanja proti storilcema.

Dogodek je navdihnil ime psihološkemu stanju, pri katerem žrtve ugrabitve razvijejo naklonjenost do svojih ugrabiteljev - stockholmski sindrom.

Strokovnjaki vse od takrat razpravljajo o tem dogodku in ugotavljajo ali gre za psihično stanje osebe ali za obrambni mehanizem, ki nastopi ob travmatičnih izkušnjah. Izraz je po obleganju skoval švedski kriminolog in psihiater Nils Bejerot, da bi pojasnil na videz neracionalno naklonjenost, ki so jo nekateri ujetniki čutili do svojih ugrabiteljev.