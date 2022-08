Umrl znani hrvaški novinar Mislav Bago

"To je prezgodnji odhod osebe, ki je več let spremljala delo vlade. Z nami je bil praktično nenehno v stiku in nam je iskreno žal," je dejal Andrej Plenković na današnji seji vlade. "Od svojih sogovornikov je izvlekel to, kar je pomembno za javnost, in po tem si ga bomo zapolnili. Osebno mi je zelo žal, da Mislava ni več med nami," je dodal.

"Mislav je pustil neizbrisljivo sled v hrvaškem novinarstvu pa tudi v naši redakciji. Bil je priljubljen kolega in urednik, vedno pripravljen pomagati. Od Mislava smo veliko naučili in občudovali njegovo strast do dela, vedno z neko novo idejo, vedno korak dlje. Njegov prezgodnji odhod je velika izguba za vse nas," je sporočila direktorica informativnega programa na Novi TV Ksenija Kardum.

Bago je novinarsko kariero začel na HRT v redakciji za spremljanje dela parlamenta, nato pa se je specializiral za delo vlade in sabora, pišejo hrvaški mediji.