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Umrla 11-letna deklica, ki ji je lase potegnilo v odtok bazena

Genova, 17. 07. 2026 13.08 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Deklica v bazenu

Umrla je enajstletna deklica iz Italije, ki je po tem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ostala ujeta pod vodo. Podrobnosti nesreče v otroškem bazenu pri Genovi trenutno še preiskujejo.

Deklica je v sredo bazen obiskala skupaj z mamo. Družina iz Milana naj bi sicer vsako poletje redno obiskovala letovišče v Sestri Levante.

Nesreča se je zgodila v notranjem bazenu, kjer voda ni globoka, poročajo italijanski mediji. V trenutku je deklici lase potegnilo v odtok bazena. Kljub hitri pomoči, ko so ostali obiskovalci deklico skušali izvleči iz vode in ji ob tem odstrigli ujete lase, so enajstletnico v bolnišnico prepeljali v kritičnem stanju.

Dva dni po nesreči je ponoči umrla na oddelku intenzivne nege pediatrične bolnišnice Gaslini v Genovi. "Starša sta z veliko velikodušnostjo privolila v darovanje organov svoje hčerke," so sporočili iz bolnišnice.

"Iz spoštovanja do zasebnosti otroka in njenih bližnjih ne bomo razkrili nobenih nadaljnjih informacij," so še sporočili iz bolnišnice.

tragedija Italija Genova bazen

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