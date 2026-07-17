Umrla 11-letna deklica, ki ji je lase potegnilo v odtok bazena

Deklica je v sredo bazen obiskala skupaj z mamo. Družina iz Milana naj bi sicer vsako poletje redno obiskovala letovišče v Sestri Levante.

Nesreča se je zgodila v notranjem bazenu, kjer voda ni globoka, poročajo italijanski mediji. V trenutku je deklici lase potegnilo v odtok bazena. Kljub hitri pomoči, ko so ostali obiskovalci deklico skušali izvleči iz vode in ji ob tem odstrigli ujete lase, so enajstletnico v bolnišnico prepeljali v kritičnem stanju.

Dva dni po nesreči je ponoči umrla na oddelku intenzivne nege pediatrične bolnišnice Gaslini v Genovi. "Starša sta z veliko velikodušnostjo privolila v darovanje organov svoje hčerke," so sporočili iz bolnišnice.

"Iz spoštovanja do zasebnosti otroka in njenih bližnjih ne bomo razkrili nobenih nadaljnjih informacij," so še sporočili iz bolnišnice.