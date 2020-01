Shirala do smrti: da je skrbela za bolnega brata, živela z nekaj centi na dan

Njeni starši so kmalu umrli, mati že pri njenih štirih letih, potem pa je živela s svojo babico, stricem in s svojim mlajšim bratom. Ko je preminila njena babica, je prejemala socialno podporo v vrednosti 38 evrov.

Njen brat je imel duševno bolezen in da si je lahko privoščila denar za njegovo zdravstveno oskrbo, je morala živeti izjemno skromno življenje. Kot poroča BBC, je več let živela le s 30 centi na dan. Več let se je odpovedovala zajtrku, za druge obroke pa je jedla le riž s čilijem, ki ga je pripravljala doma. Tako je jedla približno pet let. Wu se je po pomoč obrnila na medije, saj si ne glede na varčevanje nikakor ni več mogla privoščiti plačevanja bratovih terapij.

Zaradi podhranjenosti so ji izpadli lasje

Kot poročajo lokalni mediji, so Wu hospitalizirali oktobra, ko so zatekle njene noge. Zdravniki so takrat povedali, da trpi za boleznimi srca in ožilja in da ima zaradi večletnega prehranjevanja z minimalno količino hrane hude poškodbe ledvic. Zaradi podhranjenosti so ji izpadle trepalnice in polovica las. Ker so bile hudo okvarjene njene srčne zaklopke, je potrebovala operacijo, ki je stala okoli 28.000 evrov.

Ko je njena zgodba pretresla kitajsko javnost, so zanjo zbrali trikrat več denarja, kot je stala operacija. Kljub donacijam pa se je njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo, zdravniki ji niso več mogli pomagati, in je umrla v bolnišnici, je sporočil njen brat.

Njena smrt sprožila bes na družbenih omrežjih

Njena smrt je sprožila bes na družbenih omrežjih in mnogi se sprašujejo, zakaj država ni naredila več, da bi rešila študentko. Na družbenih omrežjih se tako komentatorji sprašujejo, kako se lahko v letu 2020 v državi, kot je Kitajska, še vedno zgodi, da ljudje nimajo dostopa do hrane.

Medtem ko se je kitajsko gospodarstvo v zadnjih nekaj desetletjih razmahnilo, revščina tam ni izginila. Državni urad za statistiko pa je sporočil, da je leta 2017 pod nacionalno mejo revščine, ki znaša 1,8 evra na dan, še vedno živelo 30,46 milijona podeželskih prebivalcev.