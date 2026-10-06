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Umrla četrta žrtev obsežnega požara v Omišu

Omiš / Zagreb, 06. 10. 2026 20.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Požar pri Omišu

Katastrofalen požar pri Omišu je vzel še eno življenje – hudim poškodbam je podlegla 41-letna ženska. S tem se je število smrtnih žrtev požara povpelo na štiri. Ostala dva poškodovana, ki so ju prepeljali na zdravljenje v KBC Zagreb, še naprej ostajata hospitalizirana.

V zagrebški bolnišnici je zaradi hudih opeklin, ki jih je 13. avgusta utrpela v požaru na območju Omiša, umrla 41-letna ženska. Bila je med najhuje poškodovanimi.

"Kljub intenzivnemu zdravljenju in vsem prizadevanjem zdravniške ekipe na Oddelku za travmatologijo Kliničnega bolnišničnega centra Sestre usmiljenke, je 41-bolnica umrla. Smrt je bila posledica hudih poškodb," so ob tem sporočili iz zagrebške bolnišnice.

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S tem se je število smrtnih žrtev požara povpelo na štiri. 34-letna sezonska delavka iz Bosne in Hercegovine je umrla na Jadranski magistrali, ko je skušala pobegniti pred ognjenimi zublji. Zaradi poškodb je v Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) Split pozneje umrla tudi njena 58-letna sodelavka. Boj s poškodbami je izgubil tudi upokojeni 79-letni nekdanji gasilec iz Omiša.

Tragedija je Omiš zavila v žalost, pristojni pa medtem nadaljujejo s preiskavo, ki bi v celoti razjasnila okoliščine in vzroke požara, poroča Slobodna Dalmacija.

Ostala dva poškodovana, ki so ju prepeljali na zdravljenje v KBC Zagreb, še naprej ostajata hospitalizirana. "Mlajši pacient okreva in je bil z intenzivnega oddelka že premeščen. Starejši ostaja na oddelku za intenzivno nego, vendar je njegovo stanje stabilno – diha samostojno in ne potrebuje zdravil za vzdrževanje krvnega tlaka," so še sporočili iz zagrebške bolnišnice.

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