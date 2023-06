Umrla deveta žrtev strelskega pohoda pri Mladenovcu

Četrtega maja, le dan po streljanju na beograjski osnovni šoli, se je zgodil še en strelski pohod v vseh pri Mladenovcu. 21-letni Uroš Blažić je pohod začel v naselju Malo Orašje nato pa nadaljeval do Dubone. Tekom krvave noči je mladi moški umoril osem ljudi, še 14 jih je ranil. Vsi so bili v smrtni nevarnosti. Nato je pobegnil, policisti so ga iskali vse do jutranjih ur, ko so ga našli v 50 kilometrov oddaljenem Kragujevcu. Skrival se je v hiši sorodnika.

Deveta žrtev, ki je v petek umrla v beograjski bolnišnici, je bila ena izmed tistih, ki jih je strelec napadel prvi. Kot je maja poudarila srbska ministrica za zdravje Danica Grujičić, je bilo med ranjenimi najbolj poškodovano 18-letno dekle, ki je dobilo dve strelni rani in ima hude poškodbe jeter, morali so ji odstraniti ledvico ter del debelega črevesa in dvanajstnika. Ali gre za isto osebo ni znano.