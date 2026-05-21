Umrla dveletna deklica, ki so jo med vročinskim valom pozabili v avtomobilu

Po navedbah španskih medijev naj bi oče zjutraj z avtom peljal starejšega otroka v šolo, nato pa nameraval hčerko odpeljati v vrtec. Med vožnjo ga je zmotil telefonski klic, zaradi katerega je pozabil na načrtovani postanek in se odpeljal naravnost v službo, deklico pa je pustil v vozilu, poroča Guardian.
Ko je mati popoldne prišla po otroka v vrtec, je ugotovila, da deklice tam sploh ni. V paniki sta starša poklicala reševalce, otroka so ti prepeljali v zdravstveni center v kraju Bertamiráns, kjer pa so jo razglasili za mrtvo.
Oblasti v Galiciji so po tragičnem dogodku razglasile dva dni žalovanja. Policija zdaj preiskuje okoliščine tragične smrti, družini pa so priskrbeli psihološko pomoč.
Dva dni žalovanja
Občinski svet v Brionu (občina v španski regiji Galicija) je razglasil dva dni uradnega žalovanja, v spomin na deklico pa bo v petek potekala tudi minuta molka. Občina je izrazila globoko sožalje družini in napovedala, da jim bo v teh težkih trenutkih zagotovila vso potrebno podporo, navaja Guardian.
Medtem je španska državna meteorološka agencija Aemet opozorila na izjemno visoke temperature, ki lahko v nekaterih delih države dosežejo celo med 36 in 38 stopinj Celzija. Po njihovih navedbah gre za nenavadno vremensko obdobje, saj je bil maj doslej zaznamovan z nižjimi temperaturami od običajnih, zdaj pa se je začel izrazit vročinski val za ta čas leta, ki bi lahko podrl tudi temperaturne rekorde. Čeprav vročinski val še ne izpolnjuje tehničnih meril za uradno razglasitev, naj bi trajal vsaj do sredine prihodnjega tedna.
Španija, ki je ena od evropskih držav, najbolj izpostavljenih posledicam podnebnih sprememb, v zadnjih letih beleži vse pogostejše vročinske valove in povečano število obsežnih gozdnih požarov.