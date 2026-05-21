Umrla dveletna deklica, ki so jo med vročinskim valom pozabili v avtomobilu

Po navedbah španskih medijev naj bi oče zjutraj z avtom peljal starejšega otroka v šolo, nato pa nameraval hčerko odpeljati v vrtec. Med vožnjo ga je zmotil telefonski klic, zaradi katerega je pozabil na načrtovani postanek in se odpeljal naravnost v službo, deklico pa je pustil v vozilu, poroča Guardian.

Ko je mati popoldne prišla po otroka v vrtec, je ugotovila, da deklice tam sploh ni. V paniki sta starša poklicala reševalce, otroka so ti prepeljali v zdravstveni center v kraju Bertamiráns, kjer pa so jo razglasili za mrtvo.

Oblasti v Galiciji so po tragičnem dogodku razglasile dva dni žalovanja. Policija zdaj preiskuje okoliščine tragične smrti, družini pa so priskrbeli psihološko pomoč.