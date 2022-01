Umrla študentka, ki je leta 2015 preživela zrušenje balkona

Aoife je utrpela poškodbo možganov, imela je zlomljeni roki, medenico in čeljust ter raztrganine na jetrih, ledvicah in vranici, pa tudi zlomljena rebra in pnevmotoraks. Pozneje je prestala operacijo na odprtem srcu.

Balkon, ki se je zrušil, je zgradilo podjetje, proti kateremu je v preteklosti potekalo več pravnih zahtevkov, a jih to ni razkrilo kalifornijskemu državnemu licenčnemu odboru, ki ureja gradbeno industrijo. Poznejša preiskava je pokazala, da so bili nosilci, ki so podpirali balkon, nagniti, zaradi česar se je zgodila nesreča. Leta 2015 so družine umrlih sklenile zaupno poravnavo s podjetji, ki so sodelovala pri gradnji stavbe.

Aoife je postala zagovornica gradbene reforme v Kaliforniji in leta 2016 pred kalifornijskim zakonodajnim organom pričala na zaslišanju o zakonodaji, ki je gradbene izvajalce prisilila k večji transparentnosti glede preteklih pravnih zahtevkov proti njim. Med čustvenim pričanjem je povedala, da je po nesreči izgubila velik del svoje neodvisnosti in da so se njeni karierni cilji razblinili. "Moje življenje se je za vedno spremenilo," je dejala. Spomnila se je tudi, kako je s prijateljicami, ki jih je poznala od otroštva, skupaj potovala po svetu. Dejala je, da bo njen rojstni dan zdaj "za vedno obletnica njihove smrti".