Umrla je Ankica Tuđman, žena prvega hrvaškega predsednika

Po smrti Franje Tuđmana je njegova soproga skoraj povsem izginila iz javnosti, dokler leta 2006 ni izdala knjige Moje življenje s Francekom.

Z njo je povezana tudi ena največjih afer Tuđmanovega obdobja. Oktobra 1998 je v javnost prišla informacija, da ima prva dama na računu v Zagrebški banki 210.000 mark, ki jih Tuđman ni prijavil v premoženje. Informacijo je razkrila bančna uslužbenka Ankica Lepej, ki je menila, da ima javnost pravico vedeti. Zaradi tega je ostala brez službe, zakonca Tuđman pa sta jo tudi kazensko preganjala, vendar je Ankica po moževi smrti od pregona odstopila.

Zadnja leta je Ankica Tuđman živela v družinski vili Zagrebu in urejala arhiv svojega moža. Ob svojem 94. rojstnem dnevu je povedala, da je imela v življenju bolj in manj srečne trenutke, a da vse pogosteje razmišlja o svojem otroštvu in ljubezni, ki jo je prejela od družine in rodnega Zagreba.