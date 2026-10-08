Umrla je Margaret Hamilton, pionirka, ki je pomagala poslati človeka na Luno

"Reči, da je bila Hamiltonova pionirka ... reči, da je bila pred svojim časom, bi bilo močno podcenjevanje," so zapisali na MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ob tem so poudarili, da je bila programska inženirka, še preden je ta poklic postal splošno uveljavljen.

Margaret Hamilton je bila pionirka na svojem področju. Vodila je ekipo, ki je razvila programsko opremo za Nasine misije Apollo in pri tem skovala izraz "programsko inženirstvo" (software engineering).

Hamiltonova je na MIT delala od leta 1959 do sredine 70. let in vodila oddelek za programsko inženirstvo. Prav na tem oddelku je vodila ekipo inženirjev, ki so pisali in preizkušali vso programsko opremo na krovu za uporabo med letom v okviru Nasine misije Apollo 11. Ta je ameriškima astronavtoma Neilu Armstrongu in Buzzu Aldrinu pomagala pri varnem pristanku na Luni.

"Privlačila me je tako sama ideja kot dejstvo, da tega prej še nihče ni naredil. Bila sem prva programerka, ki se je pridružila ekipi, in prva ženska, ki so jo zaposlili," je leta 2019 povedala za *Guardian*.

Leta 1969 je le nekaj trenutkov pred zgodovinskim pristankom Apolla 11 na Luni računalnik na krovu sprožil alarm in opozoril, da je prišlo do napake. Kazalo je, da je bil računalnik preobremenjen, in za trenutek se je zdelo, da pristanka preprosto ne bo mogoče izvesti.

A Hamiltonova je bila na tako situacijo pripravljena. Skupaj z ekipo je razvila "programsko opremo, ki deluje na podlagi prioritet", in ki je izklopila vsa opravila v ozadju ter prednost namenila najpomembnejši nalogi: pristanku na Luni.

Slovito delo ekipe na področju programskega inženirstva je ovekovečila fotografija iz leta 1969, na kateri Hamiltonova stoji ob ogromnem kupu natisnjene programske kode, ki se dviga skoraj do njene višine.