Umrla je od ugriza kače. A ta je bila le morilsko orožje, ubil jo je mož

O zgodbi nesrečne 25-letnice iz Indije piše CNN. 27-letni bančnik, s katerim sta se poročila, ni bil iz premožne družine. Kot je presodil sodnik, se je s 25-letnico poročil izključno zaradi finančne koristi. Ko sta se poročila, je namreč sprejel zlato v vrednosti približno 6.000 evrov. V prvem letu sta dobila sina, potem pa je Kumarjeva družina začela finančno izkoriščati 25-letnico. Želeli so, da njena družina plača za opremo gospodinjstva, avto, pohištvo, prenovo doma in šolanje Kumarjeve sestre, je na sojenju našteval sodnik.

A Kumar je sčasoma postal zelo nezadovoljen z njenimi težavami z učenjem, zato je, kot je povedal sodnik, začel načrtovati njeno smrt. Leta 2019 je postal obseden s kačami, več ur je na internetu spremljal posnetke krotilcev kač, je ugotovilo sodišče. Kumar je nato za nekaj več kot 100 evrov kupil strupenega gada.

Poskusa številka ena in dve

Naslednji dan je pustil kačo na stopnišču hiše in Uthri naročil, naj gre v prvo nadstropje, saj je upal, da jo bo kača ugriznila. A poskus mu ni uspel, saj je kačo 25-letnica opazila. Kumar je kačo ujel in jo shranil v vrečki in čez nekaj dni spet poskušal. Ženi je v hrano zmešal pomirjevala, da je ta hitro zaspala. Medtem ko je spala, je izpustil kačo nanjo, ta jo je ugriznila, potem pa jo je previdno odnesel iz hiše. Uthra se je zbudila in kričala od bolečine, z nekaj zamika jo je odpeljal v bolnišnico. Ženski so pomagali in njen mož je že naslednji dan, ko je ta še ležala v bolnišnici, tokrat iskal prodajalca, ki bi mu prodal še smrtonosnejšo kobro.

Ženo omamil, smrtonosno kobro pa 'pritisnil' na njeno roko

Po 52 dneh so jo izpustili iz bolnišnice in zaradi posledic ugriza ni mogla hoditi. Kumar se je odločil, da znova napade. 15 dni po tem, ko je zapustila bolnišnico, je v hišo njenih staršev, kjer je ta okrevala, prinesel smrtonosno kobro. Znova jo je omamil in nanjo vrgel kobro. A žival je ni hotela ugrizniti zato je kačo zgrabil za glavo in jo prisili, da jo je ugriznila v roko.

Čeprav se je zelo trudil, da bi prikril umor in dogodek prikazal kot nesrečo, je za seboj pustil številne namige, med drugim tudi to, da ugrizi niso bili naravni in je bilo nemogoče, da bi takšna kača v sobo prilezla sama. Kumar bo, kot piše CNN, preostanek življenja preživel v zaporu.