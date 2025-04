Umrla je Virginia Giuffre, ki je Epsteina obtoževala spolnih zlorab

Virginia Giuffre je bila ena prvih, ki so pozivale h kazenskemu pregonu Jeffreyja Epsteina in drugih, ki so mu pomagali pri spolnem zlorabljanju mladoletnic. Policiji je posredovala ključne informacije, ki so prispevale k preiskavi in poznejši obsodbi Epsteinove sodelavke Ghislaine Maxwell ter drugim preiskavam zveznega tožilstva v New Yorku.

Njena družina je danes sporočila, da je Virginia umrla v petek na svoji kmetiji v zahodni Avstraliji.

"Življenje je izgubila zaradi samomora, potem ko je bila vse življenje žrtev spolnih zlorab in trgovine z ljudmi. Bila je zagrizena bojevnica proti spolnim zlorabam in trgovini z ljudmi. Na koncu je bil davek zlorabe tako težak, da je za Virginio postal nevzdržen," je za medije sporočila družina pokojnice.