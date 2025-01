Umrla jugoslovanska virologinja, ki je izolirala virus črnih koz

"Takrat sta bila moja sinova še majhna, zato sem ju ravno pripravljala za spanje, ko sta mi na vratih pozvonila moj takratni direktor dr. Ljubinko Stojković in epidemiolog dr. Radoslav Bošković. Povedala sta mi, da obstaja sum, da so izbruhnile črne koze, ter da moram nujno z njima v laboratorij. Sprva nismo verjeli v to, saj so se v preteklosti nekateri sumi že izkazali za neresnične. Dobila sem osem vzorcev in po treh urah analize ugotovila, da so vsi testi pozitivni na variolo. Po postopku bi morali napraviti še eno analizo, na izsledke katere bi morali čakati še 72 ur, vendar smo vedeli, da gre za variolo. Tega dne, 16. marca, je bilo odrejeno splošno cepljenje na Kosovu. Toda v tem trenutku še nismo vedeli, da je bolezen že v Beogradu," je takratne dogodke opisala Ana Gligić.

"Počutila sem se kot vojak. Vlagali so vame in v mojo izobrazbo, da bi bila koristna v takih situacijah. Če ne bi pomagala, bi bila izdaja."