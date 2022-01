Umrla junaška podgana Magawa, ki je pomagala pri odkrivanju min

Najbolj znana in cenjena podgana na svetu, Magawa, ki se je nedavno upokojila, je umrla. Osem let star samček je v svoji dolgoletni karieri v Kambodži odkril več kot 100 min in drugih eksplozivnih predmetov. Za svoje junaštvo je bil Magawa nagrajen celo z zlato medaljo.

icon-expand Podgana Magawa je umrla pri svojih osmih letih FOTO: APOPO

Afriška velikanska podgana Magawa je bila ena najbolj izurjenih in uspešnih podgan, ki jih je doslej usposobila belgijska humanitarna organizacija APOPO. V svoji petletni karieri je Magawa pomagal, da so v Kambodži očistili več kot 225.000 kvadratnih metrov zemljišč, kar je približno toliko kot 31 nogometnih igrišč. Deminerjem je pri tem pomagal odkriti 71 protipehotnih min in 38 drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Magawa je bil tudi prva podgana, ki si je leta 2020 prislužila posebno odlikovanje, zlato medaljo Britanskega veterinarskega dobrodelnega združenja PDSA za svojo predanost reševanju življenj pri lociranju in odstranjevanju smrtonosnih min v Kambodži. Lani je nato mali junak po petletni karieri zasluženo odšel v pokoj, na njegovo delovno mesto pa so zaposlili drugo podgano po imenu Ronin.

icon-expand Podgana Magawa FOTO: PDSA

Iz belgijske organizacije so sporočili, da je Magawa umrl mirno, pred tem pa je bil dobrega zdravja. Svoje zadnje dni je preživel tako, da se je navdušeno igral. Vendar pa so njegovi skrbniki opazili, da je postal bolj počasen, večkrat si je privoščil počitek in zadnje dni je kazal manj zanimanja za hrano. "Vsi v APOPO-ju smo potrti zaradi izgube Magawe in smo mu hvaležni za njegovo neverjetno delo," so sporočili iz belgijske organizacije. Poudarili so, da je bil Magawa najbolj uspešna junaška podgana, kar so jih imeli. "Njegov prispevek omogoča skupnostim v Kambodži, da živijo, delajo in se igrajo brez strahu, da bi umrli ali izgubili kakšno okončino," so dodali.