Umrla, ker ni želela poroke z bratrancem: starša obsodili na dosmrtno ječo

V Italiji so na dosmrtno ječo obsodili starše 18-letne Pakistanke Saman Abas, ki je bila kruto umorjena, ker je zavrnila poroko s precej starejšim bratrancem, zaradi katere bi se morala vrniti v domovino. Njen stric bo v zaporu preživel 14 let, poroča The Guardian.

Truplo 18-letnice so odkrili novembra lani, zakopano je bilo ob zapuščeni kmetiji v severni Italiji, blizu posestva, kjer je njen oče takrat delal. Leto in pol prej so jo nadzorne kamere v bližini posnele, ko je s staršema šla mimo. Takrat so jo zadnjič videli živo.

Tožilstvo je Šabarju Abasu in Nazii Šahin očitalo, da sta svojo hčer umorila 1. maja 2021, nekaj dni pozneje pa sta iz Milana odpotovala v Pakistan. Abasa so nato avgusta letos izročili Italiji, na sodišču je v solzah zatrjeval, da ni kriv. Njegovo ženo, ki naj bi se še vedno skrivala v domovini, so obsodili v odsotnosti. Za krivega so, kot že omenjeno, spoznali tudi Samaninega strica, medtem ko so dva bratranca oprostili obtožb in ju izpustili iz pripora.

Saman Abas se je iz Pakistana v Novellaro na severu Italije preselila kot najstnica. V novi domovini je prenehala nositi naglavno ruto in se začela sestajati s fantom po svoji izbiri, poroča Guardian. Prav njemu naj bi po pisanju lokalnih medijev priznala, da se boji za življenje.