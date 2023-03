Umrla Linda Kasabian, nekdanja članica razvpite Mansonove družine

Kasabianova je vpletena tudi v najslavnejši umor, ki ga je leta 1969 zagrešila Mansonova družina. Takrat je bila stara le 20 let, v umoru pa je imela vlogo opazovalke, medtem ko so trije drugi člani kulta – Tex Watson, Susan Atkins in Patricia Krenwinkel – vdrli v stanovanje noseče ameriške igralke Sharon Tate, žene filmskega režiserja Romana Polanskega. Trojica je ubila Tatovo in še tri druge: Jaya Sebringa, Wojciecha Frykowskija in Abigail Folger.

Noč kasneje je prisostvovala tudi pri umoru Lena in Rosemary LeBianc, ko je Mansona in druge člane kulta spremljala do njunega doma.

Kasabianova sicer ni sodelovala pri umorih, zato so ji tožilci leta 1970 v zameno za pričanje proti Mansonu in štirim njegovim privržencem podelili imuniteto. "Če je kdaj na sodišču obstajala glavna priča, je bila to zagotovo Linda Kasabian. Brez njenega pričanja bi bilo Mansona in njegove soobtožene izjemno težko obsoditi," je leta 2009 dejal glavni tožilec v primeru Vincent Bugliosi. Vseh pet oseb, proti katerim je pričala Kasabianova, je bilo namreč obsojenih.