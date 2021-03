Umrla 'mama Sarah' – priženjena babica Baracka Obame

Sarah Obama, priženjena babica nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, je v ponedeljek v bolnišnici v Kisumu v zahodni Keniji umrla med zdravljenjem zaradi nerazkrite bolezni, so sporočile oblasti. Stara je bila 99 let. "Smrt mame Sarah je velik udarec za naš narod. Izgubili smo močno, krepostno žensko. Matriarhinja, ki je povezovala družino Obama in je bila ikona družinskih vrednot," je v izjavi dejal kenijski predsednik Uhuru Kenyatta.

icon-expand Barack Obama FOTO: AP "Mama Sarah", kot je bila poznana v javnosti, je bila tretja žena Obamovega dedkaHusseina Onyanga Obame in je pomagala vzgajati Baracka starejšega,očeta nekdanjega predsednika. Predsednik Obama jo je v svoji knjigi "Sanje mojega očeta" označil kot svojo babico, nacionalno pomembnost pa je dobila leta 2006, ko je takratni ameriški senator obiskal Kenijo. Obama jo je obiskal leta 2015, ko je postal prvi ameriški predsednik, ki je obiskal Kenijo, in leta 2018, ko je zapustil funkcijo. Zaradi svoje fundacije prejela tudi nagrado Združenih narodov V preteklosti je delala kot kuharica za britanske misijonarje v Keniji, ko je bil njen vnuk prvič izvoljen, ni bila lastnica televizije. Pokojna, ki je bila stara skoraj sto let, je bila pobožna muslimanka, ljudem pa bo v spominu ostala po svoji človekoljubnosti. Na Twitterju se ji je poklonila tudi Obamova polsestra Auma. "Pravkar sem izgubila najpomembnejšo osebo v svojem življenju–svojo babico, mamo Sarah," je zapisala. "Srce se mi je zlomilo! Toda, ko to pišem in ne morem ustaviti solz, vem, da sem bila blagoslovljena, da sem jo imela tako dolgo! Moj navdih, moja skala, moj varen prostor. Počivaj v miru, Dani!" Mama Sarah je bila znana tudi po tem, da je prek svoje fundacije pomagala izobraževati osiromašene kenijske otroke. Leta 2014 je za prizadevanja svoje fundacije prejela tudi pionirsko nagrado Združenih narodov. Predsednik Obama je leta 2008 zaradi raka izgubil ameriško babico po materini strani Madelyn Lee Payne Dunham. Stara je bila 86 let. icon-expand