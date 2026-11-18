V Veliki Britaniji poteka sodna preiskava smrti 33-letne Alice Webb, ki je septembra 2024 umrla po kozmetičnem posegu za povečanje zadnjice, znanem kot brazilski dvig zadnjice oziroma BBL. Mati in kozmetičarka iz kraja Wotton-under-Edge v grofiji Gloucestershire je po poročanju Guardiana za poseg odštela 2300 britanskih funtov, približno 2700 evrov. Opravil ga je Jordan Parke, v javnosti znan kot "kralj ustnic". Webbovi so v zadnjico vbrizgavali polnilo na osnovi hialuronske kisline, vendar se je med postopkom njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo. Prepeljali so jo v bolnišnico Gloucestershire Royal Hospital, kjer je v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne umrla.

"O moj bog, ubija me!"

Na obravnavi pred poroto je pričala tudi svakinja pokojne Morgan Townsend, ki je opisala sporočila, ki jih je Alice pošiljala med posegom. Webbova ji je poslala fotografijo postopka, ob kateri je bila Townsendova pretresena zaradi količine uporabljenega polnila. Po njenih navedbah so ji vbrizgali kar 1400 mililitrov oziroma 1,4 litra polnila, poleg tega pa še veliko lokalnega anestetika. Alice je med posegom poslala sporočilo: "O moj bog, ubija me." Kmalu zatem je napisala le še: "Boli." Poroti so predvajali tudi kratek videoposnetek, na katerem je videti Parka med izvajanjem posega.

Izvajalec posega je bil znan kot "kralj ustnic". FOTO: Shutterstock

Polnilo našli v petih organih

Forenzični patolog dr. Stephen Leadbetter je medtem pojasnil, da so sledi gelastega polnila na osnovi hialuronske kisline odkrili v pljučih, možganih, srcu, ledvicah in ščitnici pokojne. Po njegovi oceni bi polnilo lahko v krvni obtok zašlo zaradi poškodbe krvne žile med posegom. Takšen zaplet je lahko izjemno nevaren, saj lahko snov, ki je namenjena vbrizgavanju v tkivo, ob vstopu v krvni obtok doseže tudi druge organe. Preiskovalec Adam Stacey, ki je vodil policijsko preiskavo, je na obravnavi povedal, da Parke ni imel medicinske izobrazbe. Po njegovih navedbah v Veliki Britaniji ni bilo formaliziranega usposabljanja za tovrstne nekirurške posege povečanja zadnjice, temveč so se tehnike prenašale med posameznimi izvajalci. Zdravnik, ki je v preteklosti sodeloval s Parkom, mu je priporočil uporabo 100 mililitrov polnila v vsako polovico zadnjice. To pomeni skupno 200 mililitrov. Pri Webbovi pa naj bi uporabil 1400 mililitrov.

Reševalka: Ni se zavedal resnosti položaja

Na obravnavi je pričala tudi reševalka Allanah Kingston, ki je posredovala, ko se je Webbova zgrudila. Povedala je, da jo je presenetilo Parkovo vedenje. Po njenih besedah je deloval, kot da dejansko ne razume, kako nujno je zdravstveno stanje pacientke. Parke po navedbah reševalke ni imel niti osnovnih osebnih podatkov pacientke, kot sta datum rojstva in kontaktna oseba za nujne primere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Policija preiskovala sum povzročitve smrti iz hude malomarnosti